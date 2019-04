Von Polizei verfolgt

Wertheim.Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs sollte sich beim Amtsgericht Wertheim ein Angeklagter aus Bestenheid verantworten. Er kam jedoch nicht, und die Verhandlung wird zu einem anderen Termin durchgeführt. Die vier Zeugen müssen dann erneut erscheinen. Es war zu erfahren, dass der Angeklagte im Oktober mit einem SUV in der Otto-Schott-Straße in Bestenheid unterwegs war und dabei von einem Streifenwagen der Polizei verfolgt wurde. Beim Einbiegen in die Schwarzwaldstraße soll er dem Fahrer eines VW-Busses die Vorfahrt genommen haben.

Der Angeklagte ist vorbestraft und habe laut Gericht Probleme mit dem Alkoholkonsum. Am Tattag habe er einen Bekannten gebeten, ihm den Weg zur Caritas-Beratung in der Bismarckstraße zu zeigen. Bei der geschilderten Fahrt saß der Bekannte mit im Auto, habe aber von der fehlenden Fahrerlaubnis nichts gewusst. Der Staatsanwalt ließ durchblicken, dass er im jetzigen Fall an eine Freiheitsstrafe denke. goe

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 25.04.2019