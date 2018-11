Von Schuld überzeugt

Wertheim.Einem vorbestraften Rechtsanwalt aus Wertheim entzog die Rechtsanwaltskammer Karlsruhe im März 2017 die Zulassung. Der Betroffene verzichtete auf Einspruch, und so wurde der Beschluss im April 2017 rechtskräftig.

Der ehemalige Anwalt war später in einem Zivilverfahren beim Landgericht (LG) Mosbach Beklagter. Das Gericht wies die Klage ab, doch der Kläger legte beim Oberlandesgericht (OLG) Karlsruhe Berufung ein. Im weiteren Verfahrensverlauf beim OLG trat im Dezember 2017 der ehemalige Anwalt als Rechtsanwalt auf.

Des Weiteren schickte er im Januar diesen Jahres an den Anwalt des Klägers ein Schreiben, in dem er sich als „Rechtsanwalt, zugelassen beim LG Mosbach und beim OLG Karlsruhe“, bezeichnete. Ein Schreiben mit demselben Briefkopf sandte er kurz danach ans OLG Karlsruhe, in dem er die Zurückweisung der Berufung beantragte.

Wegen Missbrauchs von Berufsbezeichnungen in drei Fällen verurteilte das Amtsgericht Wertheim den 72-jährigen Rentner nun zur Strafe von 80 mal 15 Euro. Der Angeklagte hat nach eigenen Angaben kein Einkommen mehr und lebt von Grundsicherung. Dadurch erhalte er eine Unterkunft im betreutem Wohnen sowie monatlich einen Geldbetrag.

In den vergangenen Jahren habe er alles verloren, unter anderem sein Haus und jetzt sein Auto. Gesundheitlich gehe es ihm schlecht. Zum Vorwurf meinte der Beschuldigte, er habe nichts Unrechtes tun wollen und ohne Hintergedanken gehandelt. Niemand sei missbraucht worden. Die Berufsbezeichnung habe er nur im Bereich der Justiz und nicht in der Öffentlichkeit verwendet. Zudem habe er 2018 ein Schreiben des Bundesgerichtshofs (BGH) erhalten, in dem er als Rechtsanwalt angesprochen wurde.

Die Richterin erwiderte, woher der BGH hätte wissen sollen, dass er kein Rechtsanwalt mehr sei. Dass er seine Kanzlei in Wertheim aufgab, beinhaltete nicht, dass ihm die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen war. Selbst sie vor Ort habe das erst sehr spät erfahren, und zwar durch aktive Nachfrage bei der Kammer.

Der Angeklagte ist mehrfach vorbestraft, drei Mal wegen Diebstahls (Kaufhaus/Wertheim Village) in 2008 und 2017 und wegen Missbrauchs von Berufsbezeichnungen in 2017. Bereits in 2013 erfolgte die Verurteilung wegen des schwerwiegendsten Delikts, Untreue.

Im jetzigen Fall ging das Gericht nicht von einem Versehen aus. Zu Gunsten sei aber zu berücksichtigen, dass sich der Angeklagte selbst vertreten hat und nicht eine andere Person. Dem Verlauf der Verhandlung war zu entnehmen, dass die Berufung beim OLG Karlsruhe für den Kläger zumindest teilweise erfolgreich war. goe

