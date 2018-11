Von Tieren, Wald und Wiese

Wartberg.Viele kleine Leseheldinnen und Lesehelden trafen sich einmal in der Woche in den Monaten Oktober und November nachmittags in der Bücherei im Kirchenzentrum Wartberg zu einer Lese- und Vorleseaktion.

Die Leseaktion „Wir sind Lesehelden“ wird vom Ministerium für Bildung und Forschung, dem Bündnis „Kultur macht stark“ und dem Borromäusverein gefördert. Das Team der Kirchenzentrumsbücherei beteiligte sich in diesem Jahr nun schon zum zweiten Mal an dem besonderen Bildungsangebot; in diesem Fall für Kinder der zweiten Klassen.

„Die Natur“ lautete der Name des Projektthemas mit der Spezialisierung „Tiere, Wald und Wiesen rund um den Wartberg“.

Das Projekt wurde gemeinsam mit der Kreis-Jägervereinigung, vertreten durch Diana Jäger, durchgeführt. Und so erfuhren die Kinder beispielsweise welche Aufgaben ein Jäger hat und wofür er zuständig ist. Auch Jagdhund Aaron war bei fast allen Aktivitäten mit Begeisterung dabei.

Bei den Treffen wurde von Sonja Schneider besonders Wert darauf gelegt, dass die Kinder aus Natur- und Tierbüchern lesen. Neben dem Vorlesen und dem gemeinsamem Lesen kam auch das Kreative nicht zu kurz. So wurde das Gehörte anschließend in Bildern und Bastelarbeiten umgesetzt.

Krönender Abschluss des Leseheldenprojektes jedoch war die letzte der insgesamt fünf Stunden. Das Waldmobil der Kreisjägervereinigung stand auf dem Parkplatz bei der „Ponderosa“.

Nach einer kurzen gemeinsamen Wanderung dorthin, konnten die Kinder die im Waldmobil ausgestellten heimischen Tiere hautnah anschauen und auch in die Hand nehmen.

Eine Überraschung

Die Überraschung aber war das Halali, das von den Jagdhornbläsern des Jagdhorn-Corps Wertheim nur für die Kinder geblasen wurde. Interessant war, dass für jeden Jagderfolg, ob Hase, Reh oder Wildschwein, eine andere Melodie von den Jägern geblasen wird. Was wäre ein Leseheldenprojekt ohne die Abschlussurkunde? Sie wurde von Sonja Schneider jedem Kind überreicht, dem bestätigt wurde: „Ich bin nun ein Leseheld“. Nach einem Vesper und dem befüllen des Leseheldenrucksacks mit Naturmaterialien wurde die Aktion abgeschlossen. kzb

