Von Würzburg bis nach Sydney

Natürlich dürfen auch die Höhepunkte der Reise in diesem Bericht nicht fehlen, wie beispielsweise die einmaligen Naturerlebnisse in den 8000-Meter-Bergen von Pakistan, die Freundlichkeit der thailändischen Bevölkerung oder der Teeanbau in den Highlands von Malaysia. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung am Samstag, 23. Juni, ab 15.30 Uhr im Festzelt auf dem CDU-Grillplatz in Urphar zu besuchen. Der Eintritt ist frei, die Anfahrt zum Festplatz ist ab Urphar und ab der Autobahnabfahrt Bettingen ausgeschildert (gelbe MC-UrWald-Schilder). Die Einfahrt zum Festplatz liegt an der L2310 zwischen Urphar und Bettingen. Für Speisen und Getränke ist im Rahmen des Motorradtreffens gesorgt.

Wer noch mehr von der Biker-Atmosphäre spüren möchte, kann am Abend noch die beiden Rock-Bands „Dynamite“ und „Session Lounge“ live genießen.

