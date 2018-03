Vor 60 Jahren aus der Schule entlassen

Anzeige

Wertheim.Es ist jetzt fast auf den Tag genau 60 Jahre her, da wurden 24 Schüler nach erfolgreichem Abschluss aus der legendären Volksschule Luisenstraße entlassen.

Und obwohl einige der damals 18 Mädchen und sechs Jungs das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten, begann für sie schon kurz danach der Ernst des Lebens. Sie nahmen eine Ausbildung auf, berichtete Christian Fischer. Der gehörte zwar nicht zu denen, die seinerzeit ihre Schulentlassung in der „Kulturscheune“ genannten Turnhalle Luisenstraße feierten, wohl aber seine heutige Frau Brigitte, die nun gemeinsam mit Erika Bechthold das Klassentreffen aus Anlass des Jubiläums, das sogar ein doppeltes war, denn wenige Tage vor der Schulentlassung waren viele der Jugendlichen auch konfirmiert worden, organisiert hat.

Immerhin 16 der Absolventen waren zum Treffen erschienen. In dessen Mittelpunkt stand eine Stadtführung mit Helga Hiller und ansonsten vor allem das gemütliche Beisammensein und der Austausch von Erinnerungen, zum Beispiel an die letzte Klassenlehrerin Rosel Honeck oder an Elfriede Träger, die ungezählte Generationen von Schülern sportlich ertüchtigte.