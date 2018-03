Vor 75 Jahren konfirmiert

Anzeige

In der Predigt ging die Pfarrerin auf eine Geschichte aus dem 4. Buch Moses ein, in der die Israleliten in der Wüste von feurigen Schlangen heimgesucht werden. In seinem Leben müsse man öfter solche Wüsten durchqueren, doch dabei werde man nicht allein sein und am Ende zum Ziel kommen. Auch den listigen Schlangen werde man immer wieder begegnen, die das Gift der Gier, Trägheit, Gleichgültigkeit, Neid oder Gewalt injizieren. Doch wenn man die Schlangen erkenne und um Hilfe rufe, so werde dies nicht ungehört bleiben, erklärte die Pfarrerin weiter. Deshalb stehe auch auf den Urkunden der Jubelkonfirmanden zur Erinnerung an diesen Tag der folgende Spruch: „Und rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen.“

Gemeinsam feierten dann die Jubilare und die Gemeinde das Abendmahl. Mit weiteren festlichen Liedern der Gemeinde ging der Gottesdienst zu Ende. Im Anschluss feierten die Jubilare gemeinsam bei einem Mittagessen.

Vor 75 Jahren wurde Karl Diehm konfirmiert. Die Eiserne Konfirmation feierten Rolf Beck, Hermine Böhm, Hannelore Dietz, Rudolf Hettinger, Ingrid Krobath, Artur Mattern, Dieter Nenner, Hannelore Ondrasch, Ruth Stotrz, Artur Väth und Eleonore Weiss. Walter Endreß und Martha Spielmann begingen vor 60 Jahren ihre Konfirmation.

Die Goldenen Konfirmanden waren Friehilde Betzel, Gunter Kachel, Hildegrad Kempf, Anna-Dorothe Müller, Angelika Neckermann, Monika Reidelshöfer und Elke Uhlschmied. kem

