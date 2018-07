Vor allem Frauen trauen sich häufig

Anzeige

Die Rechtsform des Einzelunternehmens ist nach wie vor der Favorit unter den Gründungen. 77 Prozent der Gewerbeanmeldungen in der Region wurden auch im Jahr 2017 als Einzelunternehmen gegründet. Elf Prozent der Gründer entschieden sich für die Kapitalgesellschaft der GmbH. Die Unternehmergesellschaft UG (haftungsbeschränkt) wurde nur in einem Prozent der Fälle gewählt.

Die Dienstleistungsbranche lag mit 40 Prozent aller Gewerbeanmeldungen an der Spitze, gefolgt vom produzierenden Gewerbe mit knapp 19 Prozent und dem Einzelhandel mit rund 17 Prozent. Beim Gastgewerbe wurden in 2017 zehn Prozent mehr Unternehmen abgemeldet als angemeldet. Auch im Einzelhandel liegt ein negativer Saldo von rund vier Prozent vor.

Jede vierte Gründung als Einzelunternehmer erfolgte durch Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Des Weiteren lässt sich in der Region ein hohes Gründungsinteresse durch Frauen beobachten. Mehr als jedes dritte Einzelunternehmen wird hier von einer Gründerin angemeldet. Dies entspricht auch den landesweiten Zahlen.

Betrachtet man die Gründungsintensität, so werden in Baden-Württemberg pro 10 000 Einwohner 13 wirtschaftlich bedeutsame Betriebe gegründet. Die Stadt Heilbronn liegt mit 20 Betriebsgründungen pro 10 000 Einwohner damit in ihren Gründungsaktivitäten mit an der Landesspitze. Aber auch der Landkreis Heilbronn und der Hohenlohekreis liegen mit zwölf Gründungen pro 10 000 Einwohner nahe am Landesdurchschnitt, der Main-Tauber-Kreis folgt mit zehn Gründungen gefolgt vom Landkreis Schwäbisch Hall mit neun Gründungen.

Detaillierte Informationen gibt es in Anlehnung an die Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg im IHK-Gründungsklimameter, abrufbar im Internet unter www.heilbronn.ihk.de (Rubrik Existenzgründung und Unternehmensförderung), Telefon 07131/9677-134, E-Mail: christina.nahr-ettl@heilbronn.ihk.de

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.07.2018