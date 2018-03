Vor der Schule entsteht Tempo 30-Zone

„Größter Brocken“ im Haushalt der Stadt sind die 220 000 Euro, mit denen die Sanierung der Straße „Am Reinhardshof“ begonnen werden kann. © Elmar Kellner

Wartberg.Eine ganze Reihe verkehrsrechtlicher Anordnungen werden in naher Zukunft im und im Bereich des Wartbergs in Kraft treten. Einige davon sind zunächst probehalber vorgesehen, informierte Vorsitzende Renate Gassert in der Sitzung des Stadtteilbeirates über die Ergebnisse einer sogenannten „großen Verkehrsschau“ im November vergangenen Jahres.

So wird etwa vom 2. Mai an die bis dahin

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2005 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 15.03.2018