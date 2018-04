Vor Gericht schwierig zu beweisen

Anzeige

In wissenschaftlich fundierter, aber auch für Nichttheologen verständlicher Weise nimmt sich Schwab den vorhandenen „Beweismitteln“ an. Die weltverändernde Wirkkraft, die das Ereignis entfaltet hat, sei eines der stärksten Indizien für ein reales Geschehen.

In der begrenzten Zeit von zwei Stunden ist nicht alles in gleicher Tiefe zu behandeln. Denn eigentlich brauche es dafür ein ganzes Leben, so Schwab. Mindestens. Für die Gemeinde könne es des Weiteren nur von Vorteil sein, einen so versierten Theologen „greifbar“ zu haben, wie Pfarrerin Annegret Ade betonte.

Gerichtsfest seien die im Neuen Testament festgehaltenen Zeugnisse von Begegnungen mit dem auferstandenen Jesus leider nicht, wie der Zuhörerin und Kirchenältesten Carolin Thies nicht entgeht. Sie muss es wissen, denn die 42–jährige ist Rechtsanwältin. „Ich kann die Zeugen ja nicht mehr befragen“, erklärt die Bettingerin. Hier komme man in den Bereich des Glaubens.

Nächster Abend im November

Manfred Korteneck fällt es nicht schwer, an die Auferstehung zu glauben. „Wir verstehen so vieles nicht“, sagt der 62-Jährige. Für den Maschinenbaumeister ist klar, „dass wir etwas Besseres nach diesem Leben erwarten können“, sagt er und fügt sogleich schmunzelnd hinzu: „Mir geht’s aber jetzt auch schon gut.“ Ihm ist es aber wichtig, ein Leben zu führen, von dem er am Ende beruhigt Rechenschaft ablegen könne.

Im November will, passend zum in diesem Monat gefeierten Ewigkeitssonntag, Rolf Schwab das Thema „Das ewige Leben“ behandeln. Eine Frage, die, so kann man interpretieren, Udo Lindenberg einem im Anschluss auf der Heimfahrt im Autoradio sogleich beantwortet: „Hinter’m Horizont geht’s weiter . . .“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 14.04.2018