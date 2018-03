Vorbereitung für Zukunft mit W-Lan

Anzeige

Wertheim.Sie sind die Vorboten einer Neuerung. Zu Beginn der Woche zogen im Auftrag der Wertheimer Stadtwerke zwei Mitarbeiter des IT-Systemhauses Bechtle (Würzburg) mit Laptop und einem laternenähnlichen Gebilde vom Spielplatz am Mainparkplatz über den Wertheimer Marktplatz bis hin zur Stiftskirche und in die angrenzenden Gassen. Bei dem technischen Gerät handelt es sich um einen „Access Point“. Mit dessen Hilfe ist der genannte Bereich „ausgeleuchtet“ worden, erläuterte Manuel Müller, Fachinformatiker für Systemintegration, im FN-Gespräch. Mit solch einem Zugangspunkt ist es möglich, sich in einem W-Lan anzumelden. Sinn und Zweck des Ganzen ist es, den Aufbau eines öffentlichen W-Lan-Netzwerks vorzubereiten, erklärte eine Mitarbeiterin der Stadtwerke. Dabei seien vor allem die Touristen als Nutzer im Blick. Ab wann tatsächlich ein W-Lan-Zugang realisiert wird, sei allerdings noch offen. gig