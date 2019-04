Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Noch sind die Becken des Bestenheider Freibads leer – doch die Arbeiten im Bad sind bereits in vollem Gange. Schließlich wird alles daran gesetzt, dass die Badesaison am 11. Mai pünktlich starten kann.

Bestenheid. Dienstagmorgen, 10 Uhr, die Sonne scheint und im Bestenheider Freibad wird bereits überall fleißig geschrubbt, geklopft und gehämmert. Ob in und um die Becken, auf den Grünflächen drumherum oder hinter den Kulissen – seit 7 Uhr sind Freibadmitarbeiter, Fliesenleger und Angestellte der Stadtwerke hier an der Arbeit, damit das Bad Anfang Mai pünktlich in die Saison starten kann.

Dank tollen Wetters gut in der Zeit

Angefangen haben die Arbeiten dieses Jahr am 1. April und damit ein wenig später als gewöhnlich. Dank guter Wetterlage sei man aber dennoch gut in der Zeit, äußert sich Betriebsleiter Ingo Ortel optimistisch. „Insgesamt gehen wir von vier bis sechs Wochen aus, bis das Bad betriebsbereit ist“, so Ortel weiter. „Wir versuchen, die Arbeitszeit so flexibel zu gestalten, dass wir jeden Tag maximal ausnutzen.“ Die Dauer sei nicht allein abhängig vom Wetter, auch das Ausmaß der Schäden und Verunreinigungen, die behoben werden müssen, sei ausschlaggebend. „Voriges Jahr hatten wir starke Probleme mit Kalkablagerung an den Wänden. Dieses Jahr haben wir wieder ein bisschen mehr Glück.“

Bis es am 11. Mai tatsächlich losgehen kann, muss rund um das Bad einiges getan werden. Das beginnt beim Ablassen des Wassers und der groben Reinigung der Becken, Rutschen und Türme, geht mit der Überprüfung und Ausbesserung der Fliesen weiter und hört mit der gründlichen Reinigung und der Befüllung der Becken noch nicht auf.

Allein das Füllen der einzelnen Becken mit Nebenkammern nimmt laut Ortel über eine Woche in Anspruch – schließlich müssen insgesamt rund 3500 Kubikmeter Wasser eingepumpt werden. Grundsaniert wurden in diesem Jahr die Attraktionspumpen, die unter anderem den Wasserpilz, die Massage-Düsen und die Strudel betreiben. Zu guter Letzt erfolgt noch ein Testlauf, um eventuelle Mängel vor dem Betriebsbeginn beheben zu können.

Saison startet am 11. Mai

Auf die Frage, ob man den Saisonstart je nach Wetterlage nicht um einige Tage vorverlegen könne, schmunzelt Ingo Ortel nur wissend. Das sei in jedem Jahr wieder ein Thema. „Die Leute sehen, dass super Wetter ist, und fragen sich, warum das Freibad noch nicht geöffnet hat. Aber was ihnen nicht bewusst ist: Das Wasser ist kalt.“ Trotz angenehm warmer Außentemperaturen reiche die Sonneneinstrahlung Ende April noch nicht aus, um die Becken aufzuheizen. Zudem sei in dieser Zeit noch nicht mit sonderlich vielen Besuchern zu rechnen – „es muss ja einigermaßen wirtschaftlich sein.“

Der Traum sind 100 000 Besucher

Thomas Beier, Geschäftsführer der Bädergesellschaft Wertheim, hofft 2019 auf eine ebenso gute Saison wie im vergangenen Jahr – auch wenn das natürlich ein Jahrhundertsommer gewesen sei. „Über solche oder ähnliche Zahlen würden wir uns sehr freuen.“ Und wie sieht Ingo Ortels Prognose für 2019 aus? „Prognosen gebe ich jetzt mal keine ab, meistens stimmen die nämlich nicht“, stellt er klar. „Ich wünsche mir wie jedes Jahr einen sehr schönen Sommer.“ Ein wenig lässt Ortel noch immer die Hoffnung auf die Rekordzahl von 100 000 Besuchern durchblicken, an der er 2018 mit rund 97 700 Badegästen knapp vorbeigeschrammt war. Den Saisonhöhepunkt bildet laut Ortel das von der DLRG veranstalte „Zwölf-Stunden-Schwimmen“ am 29. und 30. Juni.

