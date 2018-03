Vorbildliche Kooperation honorieren

Anzeige

Wertheim/Stuttgart.Zum 30. Mal wird der Seifriz-Preis an Handwerksbetriebe und Wissenschaftler vergeben, die gemeinsam etwas entwickelt und marktreif gemacht haben. Unter dem Motto „Meister sucht Professor“ sollen die Projekte zeigen, wie Wissenstransfer beispielhaft gelingen kann. Das Hauptaugenmerk liegt beim Seifriz-Preis auf der Kooperation zwischen dem Handwerksbetrieb und dem wissenschaftlichen Partner. Der Transfergedanke steht dabei stärker im Vordergrund als die Entwicklung einer Weltneuheit. Bewerbungen sind noch bis 16. März möglich.

„Ich freue mich, wenn sich vor allem zahlreiche Wertheimer Unternehmen an dem Wettbewerb für den Seifriz-Preis beteiligen“, ermutigt der Wertheimer Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim zur Teilnahme. Die Preisverleihung findet am 12. Juli mit Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in Stuttgart statt. Die Gewinnerteams erhalten Preisgelder in Höhe von insgesamt 25 000 Euro.

Anfragen zum Bewerbungsverfahren können an die Handwerkskammer Heilbronn-Franken gerichtet werden an Uwe Schopf, per E-Mail an Uwe.Schopf@hwk-heilbronn.de oder unter Telefon 0 71 31 / 79 11 75. stv