Vorfreude auf „modernes System“

Mondfeld.Die Arbeiten für die neue Heizung, die in nächster Zeit außen an der Mondfelder Maintalhalle erfolgen, sind auch bei laufendem Hallenbetrieb möglich, wurde in der öffentlichen Sitzung des Mondfelder Ortschaftsrats am Mittwochabend erklärt (siehe dazu auch weiteren Bericht).

Für den Innenbereich rechnet Christian Melzer vom Wertheimer Hochbauamt mit etwa zwölf Wochen Bauzeit, wobei er aber auch Auslastung der Firmen verwies.

„Es wird zeitweise Einschränkungen während des Umbaus geben. Dafür bekommen wir ein sehr modernes System“, betonte Ortsvorsteher Eberhard Roth. Er war sich sicher, gemeinsam werde man Ausweichmöglichkeiten für die Trainingsgruppen finden.