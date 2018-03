Vorhang auf für neue Foto-Ausstellung

Anzeige

Kleine Hommage

Nicht nur Bürgermeister Wolfgang Stein freute sich bei der Eröffnung der Ausstellung am Montagabend über die „kleine Hommage an den langjährigen Mitarbeiter“ des Museums. Viele andere, Freunde des Hauses und Bauers, waren neugierig auf die besonderen, die außergewöhnlichen Blickwinkel, die er für seine Bilder gewählt hat. „Im Grunde genommen sind es die tollsten Liebeserklärungen an Wertheim, die man sich vorstellen kann“, so Stein. „Man kann als Stadt nur froh sei, wenn man so einen Botschafter hat.“

Für Kurt Bauer „war und ist das Museum quasi schon Zweitwohnsitz’ und seine Leidenschaft, das Fotografieren und die dazugehörige Bildbearbeitung, konnte und kann er auch heute noch hier ausleben“, sagte Stefanie Arz. Ungewöhnliche Perspektiven, besondere Momente, die Lichtintensität und Kontraste seiner Bilder zeichneten die gezeigten Arbeiten aus, stellte die Leiterin des Grafschaftsmuseum fest.

Bei der Auswahl der Motive konzentriere er sich auf Bauwerke und Landschaften, vereinzelt nur seien auch Tiere oder Menschen zu erblicken. Aus dem atmosphärischen Spiel aus Licht und Farbe ergeben sich „teils atemberaubende Ansichten. Spiegelungen in Main und Tauber zaubern häufig impressionistisch anmutende Bilder. Sie wirken wie gemalt“. Farbliche Kontraste und eine satte Farbgebung verliehen manchen Bildern einen fast schon mediterranen Charakter. Es entstünden Fotos, die magisch zu leuchten scheinen, aber auch solche, mit erstaunlich gespenstischer Anmutung.

Für seine Bilder könne er auch schon einmal vorkommen, dass der Pensionär Kurt Bauer frühmorgens im Morgenmantel und Hausschuhen mit seiner Kamera auf der Schlossgasse stehe. Er habe aber auch ein Gespür für den speziellen Moment, für Situationen, in denen einmalige, nicht wiederholbare Schnappschüsse entstehen können.

Viele seiner Fotos veröffentlicht Kurt Bauer auf der Seite „Wertheim kann schön sein“ im sozialen Netzwerk „Facebook“. Und wie dort kann man nun auch im Museum die dort ausgestellten Bilder Bauers „liken“ und damit die persönliche Lieblingsaufnahme küren.

So erhoffen sich die Macher am Ende der Ausstellung einen Überblick über die beliebtesten Fotos. Das beliebteste kann sogar gewinnen. Und nicht zuletzt besteht die Möglichkeit, eine oder mehrere der 45 Bilder auf Bestellung käuflich zu erwerben. Die Auswahl dürfte nicht leicht fallen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.03.2018