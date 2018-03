Vorsorge ist wichtigste Behandlung

Anzeige

Der Dickdarm stellt den letzten Teil des Magen-Darm-Trakts dar. Seine Aufgabe ist es, dem Speisebrei Flüssigkeit zu entziehen. „Dies funktioniert noch, wenn nur noch die Hälfte des Organteils vorhanden ist.“ Die Fortschritte in der Behandlung und die sinkende Sterberate haben mehrere Ursachen.

Vorbeugen könne man durch einen gesunden Lebensstil, so die Experten. 30 bis 50 Prozent der Ursachen lägen in der Lebensführung. Ein erhöhtes Risiko bestehe auch dann, wenn der Krebs schon in der Familie aufgetreten ist.

Die Anzahl der Neuerkrankungen gehe zurück, dies liege vor allem an der Früherkennung, die seit der Jahrtausendwende verstärkt genutzt werde. Ab 50 Jahre zahlen die gesetzlichen Krankenkassen einen speziellen Stuhltest, ab 55 Jahre auch eine Koloskopie (Darmspiegelung). Weber empfahl, diese alle zehn Jahre vornehmen zu lassen. Doch nur 22 Prozent der Bürger nutzten bisher diese Chance.

Darmkrebs entsteht aus kleinen Gewächsen in der Darmwand, die in fünf bis zehn Jahren langsam größer werden. Dabei kann sich ihre DNA ändern, und es entstehen Krebszellen. „Deshalb ist die vorbeugende Entfernung solcher Polypen mit Hilfe einer Schlinge wichtig.“ Diese, aber auch kleine Krebsgeschwüre, können direkt bei der Untersuchung entfernt werden.

Die Behandlungsmöglichkeiten hängen auch von der Lage des Tumors, seiner Größe, seinen molekularbiologischen Eigenschaften und von einer eventuellen Ausbreitung über den Darm hinaus ab. Wichtig sind der Allgemeinzustand des Patienten, seine Wünsche und Vorstellungen.

Insgesamt teilt man den Dickdarmkrebs in vier Stadien ein. Am Anfang stehen Krebsvorstufen und sehr kleine oberflächliche Tumore, die man endoskopisch entfernen kann. „Bei lokal begrenzten größeren Tumoren ist die Operation die Therapie der Wahl“, so die Ärzte zur nächsten Stufe.

Hat der Tumor im Körper gestreut, ist eine umfangreiche Behandlung (Operation und weitere Therapien) nötig. „Gelingt es, alles Tumorgewebe zu entfernen, ist eine Heilung nicht ausgeschlossen.“ Die Heilungschancen sinken aber mit jedem Stadium.

Sind die Geschwüre nur örtliche in der Darmschleimhaut, liegen diese bei 80 bis 85 Prozent, sind bereits die Lymphknoten der Umgebung befallen bei 30 bis 50 Prozent. Wenn es schon Fernmetastasen in anderen Organen gibt, sinken sie auf unter zehn Prozent.

Deshalb seien die vorbeugenden Untersuchungen entscheidend, so die Mediziner. Weiter verbessert werde die Behandlungsqualität durch ein einheitliches Behandlungskonzept in allen deutschen Kliniken sowie durch die Beratung und Zusammenarbeit von Spezialisten verschiedener Fachgebiete auch über Kliniken hinweg. Neben den operativen Verfahren setzte man auf Chemo- und Strahlentherapie, eine ganze Reihe lokal wirkende Verfahren und auf Medikamente, die auf molekularer Ebene auf den Tumor wirken.

Professor Dr. Castaneda ging auf die neuen Behandlungsmöglichkeiten ein. Eine ausführliche Voruntersuchung entscheide, welche Behandlung geeignet sei. „Wurde der Tumor zu spät entdeckt und ist schon durch die Darmwand gebrochen oder hat in andere Teile des Körpers gestreut, sind die Heilungschancen gering“, betonte er die Bedeutung der Vorsorgeuntersuchung.

Bei einer OP werden alle tumortragenden Darmabschnitte und die umliegenden Lymphknoten entfernt. Wichtig sei es, alle Gewebebereiche mit gleichem Blutabfluss zu entfernen, da sich dort Tumorgewebe sammeln könnte. Die Medikamente der Chemotherapie hemmen das Wachstum der Krebszellen. „Sie richten sich aber gegen alle Zellen, die sich schnell teilen, auch gegen gesunde.“ Eine Bestrahlung vermindere das Risiko, dass ein Tumor an gleicher Stelle wieder auftritt. Beide Verfahren können, je nach Situation, vor und nach der OP zum Einsatz kommen. Feinere OP-Methoden erhöhen die Chancen, den Schließmuskel zu erhalten, auch wenn die Tumore in dessen direkter Nähe liegen.

Castaneda stellte abschließend weitere medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten vor. Dazu zählten unter anderem solche, die sich an der DNA des Tumors orientieren und so individualisiert sind. bdg

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 10.03.2018