Vortrag über Arbeit der Kripo

Wertheim.Das Sommersemester der Kinderuni des ehrenamtlichen Bildungsangebots Forscherkids Wertheim startet am Samstag, 30. März, von 10.30 bis 12 Uhr im Kulturhaussaal Wertheim mit einem Vortrag zur Arbeit der Kriminalbeamten. Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag, Polizeipräsidium Heilbronn, Referat Prävention, referiert zum Thema: „Wie ermittelt die Kriminalpolizei?“

Bernhard Haag informiert

Bei schwereren Straftaten kommen die Ermittler der Kriminalpolizei zum Einsatz. Von Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag erfahren die Juniorstudenten vieles über die Einsatzgebiete und Ermittlungsmethoden der Beamten. Dabei berichtet der Referent auch aus dem Alltag der Ermittler.

Die Zuhörer erfahren zum Beispiel, wie Spuren an einem Tatort aufgenommen und später ausgewertet werden. Erklärt wird auch, was was ein genetischer Fingerabdruck ist.

Gefahren im Internet

Haag berichtet aber auch darüber, welche Gefahren im Internet lauern und welche Ermittlungsmöglichkeiten es gibt, um scheinbar anonyme Nutzer im Internet dennoch zu ermitteln. Außerdem stellt er die Ausbildung zum Kommissar vor und beantwortet die Fragen der Kinder.

Die Kinderuni wird auch in diesem Semester wieder in Kooperation mit der Stadtbücherei Wertheim angeboten. Die Vorträge richten sich hauptsächlich an Kinder von acht bis zwölf Jahren. Jüngere und ältere Zuhörer mit Interesse am Thema sind selbstverständlich dennoch willkommen.

Die Kinderuni ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Juniorstudenten die an drei Vorträgen teilgenommen haben, bekommen ein Diplom.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019