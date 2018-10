Vortrag über Biodiversität

Külsheim.Anlässlich des 30-jährigen Bestehens der Külsheimer Ortsgruppe des Naturschutzbunds (Nabu) findet am Donnerstag, 18. Oktober, um 19.30 Uhr ein Vortrag im Alten Rathaus statt. Dr. Rainer Oppermann referiert zum Thema „Auswirkungen der landwirtschaftlichen Nutzung auf die freilebende Tier- und Pflanzenwelt – Strategien für mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft.“ Oppermanns Ziel ist die Unterstützung der Landwirtschaft bei ihren Bemühungen, eine möglichst umfassend nachhaltige Wirtschaftsweise zu verwirklichen. „Der Vortrag verspricht ein aktueller interdisziplinärer Beitrag für alle in der Landwirtschaft Tätigen und an der Natur Interessierten zu werden, heißt es in der Ankündigung der Verantwortlichen.

