Vortrag über Frankreich

Wertheim.Ein ausgewiesener Europa-Experte kommt am Mittwoch, 8. Mai, im Vorfeld der Europawahlen zu einem Vortrag nach Wertheim. Fredo Endreß, Bürgermeister a.D. aus Kißlegg im Allgäu, spricht um 19 Uhr im Arkadensaal des Rathauses über „Präsident Macron, Frankreich und Europa in Zeiten wachsenden Populismus“. Im Anhang besteht Gelegenheit zu Diskussion und Austausch. Veranstalter ist die Partnerschaftsvereinigung Wertheim (IPW) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wertheim. Der Eintritt ist frei.

Fredo Endreß war beim Berliner Senat, in der Entwicklungshilfe beim Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und als Finanzdezernent beim Landkreis Sigmaringen tätig. 16 Jahre wirkte er als Bürgermeister des Luftkurortes Kißlegg im Allgäu. Anschließend übernahm er Aufgaben für die Europäische Union in Bulgarien, der Ukraine und Weißrussland.

