Wertheim.Die Volkshochschule Wertheim veranstaltet einen Vortrag zum Thema „Elternunterhalt“ am Montag, 15. Oktober, um 19.30 Uhr im Kulturhaus. Referent ist Diether A. Edel. Wie es dazu in der Ankündigung heißt, betragen die Kosten der Versorgung eines Menschen in einem Pflegeheim teilweise über 4000 Euro im Monat. Die Eigeneinkünfte alter und insbesondere pflegebedürftiger Menschen reichen oft dafür nicht aus. Deshalb werden zunehmend Kinder zur Zahlung des sogenannten Elternunterhalts herangezogen. Die Veranstaltung beleuchtet die rechtlichen Grundlagen des Unterhaltsanspruchs und gibt einen Überblick über zulässige Verteidigungs- und Vermeidbarkeitsstrategien. Gebühren fallen an. Anmeldungen bei der VHS-Geschäftsstelle, E-Mail: info@vhs-wertheim.de, Telefon 09342/8573521.

