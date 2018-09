VW Tiguan beschädigt

Wertheim.Einen Sachschaden in Höhe von 500 Euro hinterließ ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an einem in der Wertheimer Bahnhofstraße geparkten VW Tiguan. Die 45-jährige Fahrerin stellte am Donnerstag gegen 9.20 Uhr ihren Wagen auf den Parkplätzen gegenüber des Ärztezentrums ab. Als sie gegen 9.50 Uhr zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie eine Beschädigung an der hinteren rechten Fahrzeugtür. Augenscheinlich wurde diese durch das unachtsame Öffnen und Gegenstoßen mit einer anderen Autotür verursacht. Interessiert hat dies den Verursacher jedoch nicht. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sie der oder die Unbekannte von der Unfallstelle.

