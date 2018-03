Waffen in Wohnung, Hasenstall und Wohnwagen

Anzeige

Wertheim.Beim Amtsgericht Wertheim lautet gegenwärtig der Vorwurf gegen den Inhaber einer Sicherheitsfirma, er habe unerlaubt Waffen und Munition in seinem Besitz gehabt. Die Staatsanwaltschaft stützt sich auf das Ergebnis einer Durchsuchung beim Angeklagten, die im Juni 2017 in Külsheim stattfand.

Die beiden Polizisten fanden in der Wohnung des 47-Jährigen eine halbautomatische Kurzwaffe 7,65 Millimeter (Pistole/Revolver), in einem Hasenstall am Haus und im Wohnwagen auf einem entfernt liegenden „Wald- und Wiesengrundstück“ ein „selbst hergestelltes“ Gewehr, eine „Taschenpistole“, einen Trommelrevolver sowie Munition.

Der Beschuldigte machte in der Verhandlung zum Vorwurf keine Angaben. Seine Verteidigerin trug vor, auch andere Personen hätten Zutritt zu den Fundorten gehabt, und diese seien teilweise frei zugänglich gewesen.