Wahlausschuss gebildet

Wertheim.Gleich zwei mal werden die wertheimer in diesem jahr zum wahlgang an die Urne gerufen. denn neben der Oberbürgermeisterwahl stehen am 26. Mai Kommunalwahlen und Europawahlen an. Gewählt werden neben Abgeordneten für das Europäische Parlament auch die Mitglieder der ortschaftsräte, gemeinderäte und des Kreistags.

Auf seiner Sitzung am Montagabend gab der Wertheimer Gemeinderat seine einhellige Zustimmung zum zu bildenden Wahlausschuss, den Wahlvorständen, den zu bildenden Wahlbezirken, der Festsetzung der Wahlzeit und der Wahlhelferentschädigung. Letzteres liegt auf Grund des erhöhten Aufwandes über dem der OB-wahl.

In den Wahlausschuss wurden gewählt: Helmut Wießner ((Vorsitzender), Charlotte Friedel (Stellvertreterin), Melissa Neuberger, Sven Hartmann und Pauline Hermann.

Die Wahllokale werden am wahltag von 8 bis 18 Uhr geöffnet sein. hei

