Wahlkampfrede war ausschlaggebend

Anzeige

Nach dem Ankauf der drei fürstlichen Archive 1975 war die staatliche Archivverwaltung entschlossen, sie in das für unsere Region damals zuständige Generallandesarchiv Karlsruhe zu verlagern. Repertorien (Findbücher) und Siegelurkunden wurden bereits dorthin verbracht.

Ein Kommando der Bundesluftwaffe erkundete vor Ort zudem die Kapazitäten, um die Zahl der erforderlichen LKWs für den Transport festzustellen.

Der Öffentlichkeit blieben diese Vorgänge so gut wie unbekannt, und es rührte sich keine Hand. In dieser trostlosen Situation wandte ich mich an meinen Neffen, den verstorbenen späteren Prof. Dr. Gerd Langguth, damals als Bundesvorsitzender des RCDS (Ring Christlich-Demokratischer Studenten) im Bundespräsidium der CDU, mit der Bitte, die Angelegenheit Ministerpräsident Filbinger zu unterbreiten. Das Erhoffte trat ein.