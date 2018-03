Wahlniederlage beschäftigt den Ortsverein immens

Anzeige

Kreuzwertheim.Jahreshauptversammlung der Kreuzwertheimer SPD: Natürlich spielten die Irrungen und Wirrungen der vergangenen Monate, die krachend verlorene Bundestagswahl, die gerade in einem Mitgliederentscheid entschiedene Frage „GroKo Ja oder Nein?“ auch bei den Sozialdemokraten in der Marktgemeinde eine Rolle.

Ortsvereinsvorsitzende Silvia Klee konnte am Dienstagabend im Landgasthof „Franz“ sogar zwei neue Parteibücher überreichen. Eines an einen „alten Bekannten“, der schon kommunalpolitisch für die SPD aktiv ist.

Und eines an einen 17-jährigen Gymnasiasten, der sich im Zuge der jüngsten Diskussionen für den Beitritt entschieden hat und der, wie er versicherte, dabeibleiben will, obwohl der Mitgliederentscheid vielleicht nicht so ausgegangen ist, wie er sich das vorgestellt hatte.