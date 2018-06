Wahrzeichen der Stadt wird Freiluftkino

Beim Wertheimer Burg-Filmfest vom 16. bis 28. August sind 13 Filme zu sehen. Vorstellungsbeginn ist jeweils 21 Uhr im Burggraben. Die Abendkasse ist ab 20 Uhr besetzt.

Folgende 13 Filme sollen gezeigt werden: 16. August: „Dieses bescheuerte Herz“; 17. August: „Early Man – Steinzeit bereit“; 18. August: „Mamma Mia 2 – Here we go again“; 19. August: „Shape of Water“; 20. August: „Ladybird“; 21. August: „Tanz ins Leben“; 22. August: „Weit – Die Geschichte von einem Weg um die Welt“; 23. August: „Three Billboards outside Ebbing, Missouri“; 24. August: „Unsere Erde 2“; 25. August: „Wunder“; 26. August: „Mary Poppins“; 27. August: „Dunkirk“; 28. August: „Liebe bringt alles ins Rollen.“

Eintrittskarten gibt es ab sofort im Vorverkauf bei der Buchhandlung Buchheim in der Wertheimer Eichelgasse oder unter www.burgfilmfest.de im Internet sowie an der Abendkasse. Auf der Internetseite sind nach Angaben der Verantwortlichen weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den Filmen zu finden. bdg