Walldürn II bleibt oben dran

Im ersten Durchgang war der TSV Oberwittstadt II die tonangebende Mannschaft und ging durch einen Doppelpack von Lukas Weber bis zur 17. Minute mit 2:0 in Führung. In der zweiten Hälfte erhöhte Maximilian Schweizer auf 3:0 (53.), wonach die Begegnung zusehends verflachte. Die Gäste aus Zimmern verkürzten in der 59. Minute auf 1:3 und kamen per Strafstoß sogar noch zum 2:3-Anschluss, doch wusste man die Auswärtsniederlage nicht mehr abzuwenden.

Hardheim II – Adelsheim/O. II 0:4

Von Beginn an waren die Gäste überlegen und markierten bald das verdiente 1:0. In der Folge kam der TV Hardheim II besser ins Spiel, doch musste man nach einem Fehler in der Defensive bis zur Pause zwei weitere Gegentreffer hinnehmen. Nach der Pause wusste die Hardheimer Reserve weiterhin mit dem Gegner mitzuhalten, doch waren es die Gäste, die ein weiteres Tor erzielten.

Bofsheim/O. III – Leibenstadt 0:1

In einem schwachen B-Klassen-Spiel erzielten die Gäste in der 56. Minute den Treffer des Tages zum glücklichen 1:0-Sieg.

Dienstag, 03.04.2018