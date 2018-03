Walldürn II hat das Nachsehen

Anzeige

Kurz vor der Pause erzielten die Gäste per Elfmeter das 1:0. Kurz darauf hatte S. Schaas durch einen Distanzschuss die Chance zum Ausgleich. Der SVL erzielte nach einer Flanke durch S. Schaas auf M. Wolpert das 1:1 (55.). Ein Geburtstagsgeschenk machte sich dann T. Mohr selbst, als er durch einen sehenswerten Freistoß in der 74. Minute die 2:1-Führung erzielte. Postwendend führte ein Freistoß der Gäste zum 2:2. Eine Unachtsamkeit in der Hintermannschaft der Gäste nutzte T. Mohr, der energisch nachsetzte und zum 3:2 traf. Kurz vor Schluss erzielten die Gäste per Freistoß das 3:3.

VfB Altheim II – FC Bödigheim 0:4

Die Gäste erzielten mit einem schönen Distanzschuss in den Winkel das 1:0. In der 22. Minute fiel nach einer Flanke auf einen Bödigheimer Angreifer das 2:0. In der zweiten Hälfte setzte sich die Überlegenheit des FC fort, und nach einem Steilpass konnte der VfB-Torsteher nur abklatschen und die Gäste staubten ab. In der 60. Minute fiel nach einem Abwehrfehler das 4:0.

Waldh./L./H. II – Walldürn II 1:0

Völlig überraschend holte die SG ihren zweiten Saison-Dreier. Den Siegtreffer erzielte Christian Schäfer (65.).

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.03.2018