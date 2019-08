Wanderer besuchten Wallfahrtskapelle

Wertheim.Die öffentliche Wanderung des Fremdenverkehrsvereins Wertheim führte durch das Welzbachtal zur Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn zwischen Werbach und Werbachhausen.

Bei der vierten Wanderung der Saison nahmen 56 Wanderfreunde teil, die sich zunächst an der Main-Tauber-Halle in Wertheim trafen. Auch zahlreiche Neulinge waren dabei. Mit Fahrgemeinschaften ging es nach Werbach. Bürgermeister Otmar Dürr versorgte die Gäste humorvoll mit Informationen. Zunächst führte die Tour auf der Südseite in das Welzbachtal. Etwa auf halber Strecke war für die Wanderer zur Stärkung eine „Tankstelle“ aufgebaut.

Das nächste Etappenziel war dann die Wallfahrtskapelle Liebfrauenbrunn, die über einer beliebten Wasserquelle errichtet wurde. Als alle die Kapelle erreichten, fing es plötzlich an zu regnen. Karl-Heinz Sommer erzählte viel Interessantes über die Geschichte der Kapelle: Von der Erbauung im 15. Jahrhundert über die Sage vom „Geiz-Märtle“, zum Neubau im Jahre 1902 und der schönen Innenausstattung bis hin zur Gegenwart. Die Wanderung führte dann wieder zurück nach Werbach.

Hier ließen sich die Teilnehmer zum Ausklang ließen sich die Wanderfreunde in einem Biergarten nieder und stärkten sich. Die öffentlichen Wanderungen des Fremdenverkehrsvereins finden immer am letzten Mittwoch des Monats statt. Das nächste Mal am 28. August. Teilnehmen können alle Wanderfreunde und solche, die es werden wollen. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Main-Tauber-Halle.

Die etwa sechs Kilometer lange Wanderstrecke beginnt am Ortseingang von Lindelbach, führt durch den Ort und dann weiter durch die Weinberge zur Sonnenberghütte oberhalb von Kembach.

Anmeldung und weitere Informationen beim Vorsitzenden Udo Klüpfel, Telefon 09342/6670 und per Email kluepfel.wertheim@t-online.de, sowie beim Ehrenvorsitzenden Kurt Schuon, Telefon 09342/59292.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019