Wanderer erkunden den Grohberg jenseits des Mains

Wertheim.Bei herrlichem Wanderwetter trafen sich auf Einladung des Fremdenverkehrsvereins Wertheim zahlreiche Mitglieder und Wanderfreunde zur ersten öffentlichen Wanderung in die Ferienregion Main-Tauber.

Die Wanderführer Manfred Görlich und Alexander Gebhardt hatten zum Saisonstart eine interessante Wanderstrecke vorbereit. Start der Wanderung zur Staustufe war Mondfeld. Über den Main ging es weiter nach Faulbach zum Bahnhof, wo weitere Wanderer dazukamen. Gemeinsam wanderte man durch das Dorf zum Grohberg.

Hinter dem Gipfel hatten der Ehrenvorsitzende des Vereins, Kurt Schuon, und seine Frau Marlene eine „Tankstelle“ aufgebaut, mit allerlei Erfrischungen und Stärkungen. Bergab führte der Weg weiter bis nach Breitenbrunn. Am dortigen Friedhof war ein Abstecher zum Grab des berühmt-berüchtigten Erzwilderers Johann Adam Hasenstab unverzichtbar.

Gleich um die Ecke ließen sich die Wanderer in der Alten Mühle zur Einkehr nieder. Bestens gestärkt an Leib und Seele machten sich die über 40 Wanderfreunde, diesmal um den Grohberg herum, zurück nach Faulbach und Mondfeld.

Die öffentlichen Wanderungen des FVV finden immer am letzten Mittwoch des Monats statt, das nächste Mal am 29. Mai. Teilnehmen können alle Wanderfreunde und solche, die es werden wollen. Der Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Main-Tauber-Halle. Die etwa sechs Kilometer lange Wanderstrecke beginnt dann am Rathaus in Külsheim und führt rund um Külsheim zum Hohen Herrgott mit Einkehr im Gasthaus Rose.

Weitere Informationen gibt es beim Vorsitzenden Udo Klüpfel, 0 93 42 / 66 70, E-Mail: kluepfel.wertheim@t-online.de

