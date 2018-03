Anzeige

Hofgarten.Das Gemeindeteam St. Lioba organisiert am Samstag 7. April für alle Interessierte eine Wanderung zur Jakobskirche nach Urphar. Treffpunkt für Wanderer ist um 13.30 Uhr an der Liobakirche im Hofgarten. Für Nichtwanderer gibt es Uhr eine Fahrtgelegenheit. Der Kleinbus startet um 14.30 Uhr an der Liobakirche.

Um 15.15 Uhr erfolgt eine Führung durch die Jakobskirche mit anschließender Andacht. Danach ist geselliges Beisammensein in der Pizzeria in Urphar. Ab 18.30 Uhr besteht eine Rückfahrgelegenheit.