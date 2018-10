War das etwa schwarzer Humor?

So, nun kommt es also tatsächlich, wie es kommen soll.

Die Temperaturen gehen zurück bis auf das Niveau, das für diese Jahreszeit angemessen erscheint.

Und: Es wird regnerisch, irgendwann, die nächsten Tage. Ja, tatsächlich. Oder jedenfalls wahrscheinlich. Zumindest steht es so in der Wettervorhersage für die kommende Woche. Genauer, für den nächsten Mittwoch.

Allerdings auch nur für diesen. Wenn es so eintreten sollte, wäre das kaum mehr als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Es wird also Herbst.

Gute sechs Wochen nach seinem meteorologischen und vier Wochen nach seinem kalendarischen Beginn. Vorher gibt es aber offensichtlich noch ein zwar nicht mehr ganz so warmes, aber doch noch recht sonniges Wochenende.

Ganz und gar nicht sonnig, dafür aber recht kalt war die Gemütslage heute vor einer Woche, als die ersten Nachrichten – nein, Nachrichten sollte man das eigentlich nicht nennen, es waren bestenfalls Spekulationen– aus Bestenheid Richtung Stadt drangen.

Was war da nicht alles zu hören und, via soziale Netzwerke, zu lesen über das, was auf dem Parkplatz eines Discountmarktes passiert sein sollte. Attentat, Amoklauf und was es nicht alles gibt.

Angesichts dessen bewahrheitete sich, wieder einmal, der gute Rat, dass man erst einmal abwarten sollte, bis wirklich Fakten auf dem Tisch liegen.

Fakten geschaffen haben am vergangenen Sonntag die Wählerinnen und Wähler. Mit den bekannten Ergebnissen. Die für manche zwar schlimm, aber offensichtlich doch nicht ganz so schlimm ausgefallen sind, wie befürchtet.

Denn man scheint erstaunlich schnell zur Tagesordnung übergehen zu wollen.

Und in dem uns benachbarten Kreuzwertheim, wie sehen da die Resultate aus? Der Blick auf die Zahlen zeigt, dass man bei der CSU sogar einigermaßen zufrieden sein könnte, steht hier doch immerhin, wenn auch knapp, die 40-Prozent-Marke übertroffen.

Besser als im Landesschnitt sind ebenso, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau als die Christsozialen, die Sozialdemokraten. Sie sind bei der Landtagswahl am Sonntag in Kreuzwertheim zumindest zweistellig geblieben. Eine Überraschung gab es, wenn ich in dem ganzen Zahlenwust nicht den Überblick verloren habe, bei den Freien Wählern, die nicht nur unter dem Landesergebnis blieben, sondern im Vergleich zu 2013 in der Marktgemeinde sogar Verluste einfuhren.

Ganz im Gegensatz zu den Grünen, die ihr Ergebnis mehr als verdoppeln konnten.

Bedenklich stimmen muss, dass die AfD in Kreuzwertheim, hinter CDU und Grünen, aber vor SPD und Freien Wählern, auf dem dritten Platz landete.

Nennt man das jetzt einen unglücklichen Zufall, Realitätssinn oder womöglich schwarzen Humor angesichts der allgemeinen Lage der Partei, wenn Freudenbergs Sozialdemokraten ausgerechnet jetzt der Stadt 1000 Euro spendeten, die für die Anschaffung eines Bestattungswagens für den Friedhof verwendet worden sind?

Zahlen auf den Tisch gelegt hat die Verwaltung am vergangenen Montag dem Wertheimer Gemeinderat. Denn Bestandteil der umfangreichen Tagesordnung war unter anderem die Bilanz des Haushaltsjahres 2017.

Und die fiel insgesamt positiver aus, als bei der Aufstellung des Etats angenommen worden war.

Im Ergebnis, hieß es in der Vorlage, wurden keine neuen Kredite aufgenommen und Schulden abgebaut.

Auch auf eine Entnahme aus der Rücklage konnte verzichtet und dieser sogar Geld zugeführt werden. Genau in dem Zusammenhang: Noch sehr viel positiver fiele die Rückschau aus, hätte gestimmt, was an einer Stelle zu lesen war.

Da war davon die Rede, dass ins Sparbuch fast 900 Millionen Euro eingezahlt werden konnten, während eigentlich mehr als 500 Millionen Euro hätten entnommen werden sollen.

Da würden die gerade beginnenden Haushaltsberatungen für 2019 sicherlich noch entspannter ausfallen.

