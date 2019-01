War der Abend eine Vorentscheidung?

Knapp eine Woche noch tobt nun also in Wertheim voraussichtlich der Wahlkampf um das Amt des Oberbürgermeisters. Wobei „tobt“ in dem Zusammenhang wohl eher ein etwas hoch angesiedelter Begriff ist.

Soweit es allgemein zugänglichen Quellen entnommen werden kann, verläuft der Wettbewerb um die wichtigste Position der Stadt bislang ziemlich fair, von Tiefschlägen irgendwelcher Art ist, bis jetzt jedenfalls, nichts bekannt und auszumachen. Hoffen wir mal, dass das so bleibt und nicht irgendwer auf den letzten Metern noch „zuckt“.

Der gestrige Abend dürfte ein ganz besonders wichtiger für die drei Kandidaten gewesen sein. Stellten sie sich doch in der, sicherlich „ausverkauften“ Main-Tauber-Halle noch einmal gemeinsam den interessierten Wertheimerinnen und Wertheimern.

Bei mehreren Bewerbern kam dieser offiziellen Veranstaltung der Stadt in der Vergangenheit immer ein gewisser vorentscheidender Charakter zu. Fehler, die da gemacht wurden/werden, ließen/lassen sich in der verbleibenden kurzen Zeit nur schwer noch einmal korrigieren.

Die Vermutung „sicherlich ausverkauft“ bedarf vielleicht noch einer näheren Erläuterung: natürlich war der Eintritt in die Main-Tauber-Halle frei, „ausverkauft“ steht in dem Fall also als Synonym für „voll besetzt“.

Ob das so war, lässt sich zur Stunde nicht wissen, sondern nur vermuten. Zumal es ja auch eine starke Konkurrenz gab, nämlich das Halbfinalspiel bei der Handballweltmeisterschaft zwischen Deutschland und Norwegen.

Neben dem Wahl- steigt auch in Wertheim auch das Handballfieber. Während die Frage, ob Deutschland Weltmeister wird (vorausgesetzt sie haben gestern Abend gewonnen) schon an diesem Sonntag entschieden wird, könnte der Wettbewerb darum, wer ab dem 1. Mai als neuer Wertheimer Oberbürgermeister amtiert, durchaus auch in die Verlängerung gehen.

Wenn keiner der drei Bewerber morgen in einer Woche die absolute Mehrheit erringen sollte, sehen wir uns zwei Wochen später an der Wahlurne wieder.

Und danach „dräut“ ja schon wieder ein Wahlkampf, denn Ende Mai wird über das Europaparlament, die Besetzung des Kreistages, des Gemeinderates und der Ortschaftsräte abgestimmt. Die spannenden Zeiten gehen also durchaus weiter.

Eines der ersten Themen, mit denen sich der neue Oberbürgermeister und der ebenfalls neue, dann übrigens von der Zahl seiner Mitglieder her verkleinerte, Gemeinderat beschäftigen können, ist die Zukunft des ehemaligen Knackenbergs.

Eine Frage, die mit Sorgfalt zu diskutieren und zu entscheiden ist, nicht nur aber auch weil das Areal sich doch in ziemlich exponierter Lage befindet. Was darauf entsteht, wird sichtbar sein.

Unterdessen hat, darin waren sich vergangenes Wochenende nicht nur alle Redner einig, für den TV Wertheim bereits eine neue Zeitrechnung begonnen. Noch nie, jedenfalls soweit mir bekannt, hat ein Verein in der Main-Tauber-Stadt ein solches Wagnis auf sich genommen, und sich eine solche Sportstätte quasi selbst gebaut, wie der Turnverein mit seinem Sport- und Gesundheitszentrum.

Kein Wunder, dass die Zeit der Vorgespräche, Vorbereitungen und Vorarbeiten rund zehn Jahre gedauert hat. Gut Ding will eben Weile haben. Und was dabei herausgekommen ist, sieht doch ein wenig anders aus, als das, was ursprünglich geplant war.

Während man beim TV nun mehr oder weniger gespannt darauf wartet, ob das Risiko sich gelohnt hat, kann die Musikschule den mehr oder weniger fast schon obligatorischen Erfolg beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ feiern.

Der natürlich alles andere als obligatorisch ist, sondern das Ergebnis harter Arbeit. Bedenkt man das Alter mancher Künstlerinnen und Künstler, muss einem um die Zukunft nicht bang sein.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 26.01.2019