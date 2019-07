Warmherzige Komödie

Wertheim.Die langjährige Tradition des Frauen-Sommerkinos wird dieses Jahr mit einer warmherzigen Komödie über alten Ballast und neue Perspektiven fortgesetzt. „Britt-Marie war hier“ entstammt der Feder des schwedischen Autors Fredrik Backman. Britt-Marie (Pernilla August) war mit Leib und Seele fürsorgliche Haus- und Ehefrau. Als ihr Mann Kent (Peter Haber) einen Herzinfarkt erleidet und sich herausstellt, dass er seine Frau seit geraumer Zeit betrügt, trennt sich Britt-Marie kurzerhand von ihm.

Sie zieht aus dem gemeinsamen Haus aus und macht sich auf die Suche nach einem Job. Davon gibt es in der Kleinstadt Borg allerdings nicht besonders viele. So kommt es, dass die 63-Jährige Fußballtrainerin im örtlichen Jugendzentrum von Borg wird, obwohl sie weder Kinder mag, noch Interesse geschweige denn Ahnung vom beliebten Ballsport hat. Doch wie so vieles in ihrem Leben legt sich Britt-Marie auch für diese Aufgabe mächtig ins Zeug und gibt alles, um die Jugendlichen ihres Teams auf Kurs zu bringen.

Begleitet wird sie auf ihrem Weg in ihr neues Leben von Dorfpolizist Sven (Anders Mossling), der für die energische Trainerin schwärmt, und Pizza-Bäcker Memo (Mahmut Suvakci), der außerdem einen kleinen Laden besitzt und wenn nötig auch die Rolle eines Glasers übernehmen kann. Tuva Novotny vertraut in ihrer zweiten Kinoregie ganz ihrer Hauptdarstellerin Pernilla August, deren Karriere mit Ingmar Bergmanns „Fanny und Alexander“ begann, und die wie Novotny selbst zu den bekanntesten schwedischen Darstellerinnen ihrer Generation gehört. Die Besucher dürfen sich auf ihren neuen, zunächst leicht und satirisch, dann durchaus melancholisch und schließlich vorsichtig hoffnungsvoll erzählten Film freuen.

