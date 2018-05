Wartberg soll sich positiv entwickeln

2017 fiel die Feier zum 25. Städtepartnerschaftsjubiläum mit Csobanka aus, dieses Jahr wird sie nun nachgeholt. Vom 25. bis 29. Juli sind rund 30 Ungarn in Wertheim zu Gast, untergebracht werden sie in Gastfamilien. Wie Bürgermeister Wolfgang Stein mitteilte, ist am 26. Juli ein Festakt geplant, gefeiert wird dann gemeinsam beim Altstadtfest.

Die SRH Fernhochschule hat am Montag einen Nutzungsvertrag für das Smartlab 4.0 des Beruflichen Schulzentrums unterzeichnet, informierte Bürgermeister Stein das Gremium. Er berichtete zudem von weiteren Wertheimer Firmen, die Kooperationsvereinbarungen mit der Hochschule geschlossen hätten. Im vergangenen halben, dreiviertel Jahr hätten sich zudem weitere 16 Studenten für Kurse in Wertheim angemeldet. Patrick Schönig (SPD) unterstrich das große Engagement der Hochschule. Neben dem technisch-gewerblichen Zug gebe es die Idee, in Zukunft gemeinsam mit den Unternehmen und dem beruflichen Schulzentrum einen kaufmännischen Bereich zu etablieren.

Über herumliegenden Müll ärgert sich Werner Kozyra (FBW). Die Stadt müsse ihr Müllkonzept überdenken, forderte er. Konkret regt er einen zweiten Mülleimer im Rathausinnenhof in der Nähe des Standesamts an. Weiterhin nannte er zahlreiche Orte, etwa den Radwanderweg in Richtung Waldenhausen, den Bereich zwischen Löwenbiergarten und Schutzhafen oder den Radweg bei Grünenwört, die regelmäßig durch achtlos weggeworfenen Müll verschmutzt seien, da es dort keine Mülleimer gibt. Laut Bürgermeister Wolfgang Stein hat die Stadt das Problem bereits auf dem Schirm. Es soll auf der Tagesordnung der nächsten Bauausschusssitzung sein.

Der letztwöchigen Empfehlung des Bauausschusses folgend hat der Gemeinderat die Tiefbauarbeiten zur Erschließung des zweiten Abschnitts des Neubaugebiets „Buschhölzlein“ in Kembach an die Firma Konrad Bau aus Lauda-Königshofen vergeben. Das Angebot des Unternehmens liegt bei rund 638 000 Euro. Die Arbeiten sollen im kommenden Monat beginnen und im Dezember abgeschlossen sein. Insgesamt entstehen im Baugebiet 13 neue Bauplätze.

Ebenfalls einstimmig ging der Auftrag zur Erneuerung der Rhönstraße in Bestenheid an die Firma Konrad Bau. Für die Kanal- und Straßenarbeiten sind rund 488 000 Euro veranschlagt. Insgesamt werden 200 Meter Straße saniert. Stadtrat Heiko Diehm (SPD) mahnte an, dass nicht nur Straßen in den Stadtteilen, sondern auch in den Ortschaften, als Beispiel nannte er Urphar, sanierungsbedürftig seien. Diese sollten nicht vergessen werden.

Reine Formsache war auch die Änderung des Aufstellungsbeschlusses zum Bebauungsplan „Felderflur, nördlicher Teil“ in Waldenhausen. Gemäß der Empfehlung des Bauausschusses wird das Verfahren beschleunigt. Im Baugebiet können nun neun einstöckige Doppelhäuser entstehen. kab