Warteliste für die Kindertagesstätte besteht

Grünenwört.Zur ersten Sitzung des Grünenwörter Ortschaftsrats im neuen Jahr kamen zahlreiche interessierte Bürger. In seinem Rück- und Ausblick machte Ortsvorsteher Ludwig Oberdorf am Freitag deutlich, dass durch das große Engagement der Einwohner vieles realisiert werden konnte.

Blutspender geehrt

Zudem freute er sich, zwei Bürger für wiederholtes Blutspenden zu ehren. Die beiden Spender seien Lebensretter und helfen ihren Mitmenschen. Zusammen mit Bertold Volk vom DRK Wertheim überreichte er Alfred Rauer die Urkunde und Ehrennadel für 50-malige Blutspende. Der verhinderte Günther Stellner hatte 25 Mal gespendet.

Dank sprach Oberdorf den zahlreichen Dorfhelfern sowie allen anderen, die sich in irgendeiner Form für das Gemeinwohl und die Ortschaft eingesetzt hatten, aus. Wolfgang Bieber ehrte er dafür, dass er schon seit 20 Jahren seinen Dienst im Ort tut.

Bei der Sammlung zugunsten des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge waren 333 Euro zusammengekommen. Den jugendlichen Sammlern sprach Oberdorf Dank aus.

Oberdorf erinnerte an das Adventssingen mit dem Chörle und der privaten Flötengruppe, bei dem er sich mehr Besucher gewünscht hätte. Familie Arndt, die den Christbaum für das Dorf gestiftet hatte und den Baum- und Dorfplatzdekorateuren dankte er.

Im Punkt Aktuelles, wies er auf die Überprüfung der Listen der Hundebesitzer für die Hundesteuer hin. Gut angenommen werde das Angebot der fünf Spender für Hundekotbeutel mit Mülleimer. Seit dieses Angebot besteht, gebe es deutlich weniger Hundehaufen auf den Wegen und Flächen. Der Christbaumverkauf in der Kultur am Kirchnersbrunn sei wieder gut angenommen worden. In 90 Minuten wurden über 70 Bäume verkauft.

Arbeiten am Mehrzweckgebäude

Umfangreiche Arbeiten hatte es an der Elektrik im oberen Teil des Mehrzweckgebäudes gegeben. Deshalb waren die Räume drei Wochen gesperrt. Unter anderem wurden ein neuer Sicherungskasten und eine neue Verkabelung installiert sowie eine Möglichkeit für den automatisch gesteuerten Luftaustausch geschaffen. Zwischen den Feiertagen hatte eine Reinigungsfirma das durch die Bauarbeiten stark verstaubte Obergeschoss gereinigt.

Oberdorf stellte fest, dass die Kindertagesstätte Grünenwört aktuell voll ausgelastet sei. Es gebe bereits eine Warteliste, obgleich laut Kita-Leitung noch nicht alle Kinder angemeldet seien. Man müsse sich Gedanken machen, wie es zukünftig mit der Kita weitergehe, erklärte der Ortsvorsteher. Er wolle das Gespräch mit den Verantwortlichen suchen.

Stadträtin Brigitte Kohout freute sich über die Auslastung der Kita. Noch vor einigen Jahren habe man sich Gedanken über die Schließung machen müssen. Einig waren sich alle, dass die damalige Einrichtung einer Krippe die richtige Entscheidung war.

Hinsichtlich des DSL Ausbaus verwies Oberdorf darauf, dass jeder, der die höhere Geschwindigkeit nutzen möchte, dazu einen neuen Vertrag bei seinem Anbieter abschließen müsse. Unzufrieden zeigten sich Gremium und Bürger mit den Arbeiten zum Ausbau. Einerseits gab es während der Arbeiten Ausfälle bei mehreren Telefonanschlüssen, anderseits wurden für die nächsten 14 Tage zwei Grabungen im Zusammenhang mit dem Telefonnetz in der Karl-Kirchner-Straße beantragt. Was dort genau gemacht werde, wisse man nicht, so Oberdorf.

Zustimmung zum Abbruch

Einhellig stimmte das Gremium dem Bauantrag zum Abriss und Neubau des aktuell unbewohnten Teils des ehemaligen Gasthauses Grüner Baum zu. Das Gebäude soll bis zum Keller abgerissen werden. Der Neubau füge sich ins Ortsbild des Sanierungsgebiets ein und wird zwei weitere Wohnungen bieten. In seinem Jahresrückblick berichtete der Ortsvorsteher, der Ortschaftsrat habe sich zu drei öffentlichen und drei nichtöffentlichen Sitzungen getroffen. Es wurden drei Baugesuche und ein Bauvorbescheid beraten. Im Juli 2018 wurde der neue Außenbereich der Kita eingeweiht. Weiterhin gab es zahlreiche Veranstaltungen von Ortschaft und Vereinen im Dorf. Lobend erwähnte er unter anderem das 42. Dorffest in und um das Sportheim mit abwechslungsreichem Programm und Spielstraße für die Kinder.

Dank sprach er dem Verein „Hier bei uns“ für die Organisation der Aktion „Saubere Landschaft“ aus. Auch in diesem Jahr wird dieser wieder eine Aktion zum Säubern auf den Weg bringen. Erfreut war Oberdorf, dass fast alle Maßnahmen aus dem Haushalt 2018 umgesetzt wurden. Offen ist bisher noch die Erneuerung des Weges zu Häusern in der Bergstraße. Diese werde noch erledigt.

Im Haushalt für 2019/20 sind Mittel zu Verbesserungen und Erneuerungen im Mehrzweckgebäude eingestellt. Dazu gehören ein neuer Anstrich, ein neuer Boden, schwer entflammbare Vorhänge, ein Sonnenschutz in der Küche und die Bodenreinigung im kleinen Raum. Zudem wurden Mittel für kleine Maßnahmen genehmigt. bdg

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.01.2019