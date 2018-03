Was verstört einen „Durchschnittsbetrachter“?

Anzeige

Immer wieder interessiert es Leserinnen und Leser, wie diese Samstagsglosse eigentlich zustande kommt. Das ist, wie Sie sich bestimmt vorstellen können, gar nicht so einfach.

Man kann ja schließlich nicht überall, wo etwas passiert, dabei sein. Und wo man dabei ist, passiert nicht überall etwas, über das man hier schreiben kann.

Manchmal ist ein wenig Vorstellungskraft ganz hilfreich. Nehmen wir zum Beispiel einmal an, da steht in Freudenberg jemand am Aushangkasten mit den Bekanntmachungen und liest die Einladung zur Gemeinderatssitzung am kommenden Montag. Das Auge bleibt an diesem Punkt der Tagesordnung hängen: „Beratung und Beschlussfassung Errichtung der Anstalt ITEOS durch Beitritt der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zur Datenzentrale Baden-Württemberg und Vereinigung der Zweckverbände KDRS, KIRU und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4IT am 01.07.2018.“

Sehen Sie auch die virtuellen Fragezeichen, die in diesem Augenblick über dem Kopf desjenigen schweben, der das liest? Mit was sich Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dieser Tage alles beschäftigen müssen. Man könnte fest Mitleid mit den Mandatsträgern haben.

„Der Durchschnittsbetrachter würde durch das Kunstwerk verstört.“ Ob es nun tatsächlich wörtlich oder nur sinngemäß so in dem Bescheid steht, mit dem vonseiten des Denkmalschutzes das geplante Kunstprojekt der „blauen An-Eckstühle“ in der Wertheimer Innenstadt abgelehnt worden ist, ist mir nicht bekannt. Es ist aber eigentlich auch unerheblich, würde es doch letztlich nur die Intensität des Kopfschüttelns beeinflussen.

Wer, bitte schön, ist der „Durchschnittsbetrachter“? Und woher wissen die Denkmalschützer, was diese Durchschnittsbetrachter verstören würde?

Ist es nicht gerade auch Wesen und Aufgabe der Kunst, Aufsehen zu erregen, gegebenenfalls auch zu „verstören“? Soweit mir bekannt ist, war nicht geplant, die Objekte dauerhaft in der Altstadt zu platzieren oder sie gar fest mit der historischen Bausubstanz zu verbinden. Man hätte sie also wieder entfernt und sogar schon entfernen können, wenn zu viele „verstörte Durchschnittsbetrachter“ in der Stadt auffällig geworden wären.

Schade, dass die Verantwortlichen, wer auch immer, wo auch immer, hier eingeknickt sind. Da kann man eigentlich nur wie Giovanni Trapattoni – übrigens genau heute vor 20 Jahren – sagen: Ich habe fertig.

