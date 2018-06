Wasser brachte die Mühlen zum Laufen

Anzeige

Zu diesen Mühlen gehörte die Stadtmühle, in der Korn gemahlen wurde, eine Ölmühle und eine Schneidmühle, heute Sägewerk genannt. Aber auch besondere Produkte wurden vermahlen. So gab es eine Lohmühle, in der aus Rinde Mittel zum Gerben hergestellt wurden. Auch eine Gipsmühle stand in der Straße. Die Gesteine wurde über die Flüsse angeliefert. In der Pulvermühle wurde unter anderem aus Schwefel und Holzkohle Schießpulver produziert.

Am Gelände der Marine Jugend berichtete Wolz von den früheren Freibädern der Stadt. Das erste befand sich am Main beim Hofgarten, das zweite dann an der Tauber oberhalb des Wehrs. Unter Anleitung von Forscherkidsprojektleiter Birger-Daniel Grein analysierten die Kinder an verschiedenen Situationen Temperatur und PH Wert von Main und Tauber und bescheinigten den Flüssen dabei gute Werte. Forscherkidspate Maximilian Busch erklärte, wie mit einfachen Mitteln ein Wasserrad gebaut werden kann. Die Theorie wurde an der Taubermündung gleich praktisch umgesetzt und das Wasserrad an verschiedenen Fluss- und Bachstellen getestet.

Zum Abschluss nahmen die jungen Forscher an der Wasserspielanlage des Leberklingespielplatz mit Hilfe einer Folie Experimente zum Thema Hochwasserentstehung vor und ermittelten dabei die Faktoren, durch die Überschwemmungen begünstigt werden. ff

