Weg von Rohproduktion bis zur fertigen Speise

Külsheim.Für die Jahre 2018/2019 hat der Tourismusverband „Liebliches Taubertal“ das Schwerpunktthema „Taubertal kulinarisch erleben“ ausgerufen. Eine Fotoausstellung, die vom 11. bis 26. Juni im Rittersaal des Külsheimer Schlosses zu sehen ist, soll Lust machen, das „Liebliche Taubertal“ unter kulinarischen Gesichtspunkten zu bereisen. Die Bilder des Fotografen Peter Frischmuth zeigen den Weg von regionalen Rohprodukten bis zu fertigen Getränken und Speisen.

Die Landschaft zwischen Rothenburg ob der Tauber und Freudenberg am Main hat auch kulinarisch viel zu bieten, heißt es inder Ankündigung der Verantwortlichen. Etwa die Taubertäler Weine, von den weißen Sorten Müller-Thurgau und Silvaner bis zum roten Schwarzriesling und dem Tauberschwarz, der dem Taubertal ein Alleinstellungsmerkmal verschafft. In den fränkischen Anbaugebieten des Taubertals dürfen Weine zudem in die weltbekannten Bocksbeutelflaschen abgefüllt werden.

Wer Gerstensaft dem Wein vorzieht, wird es zu schätzen wissen, dass das „Liebliche Taubertal“ auf eine lange Brautradition zurückblickt. So können Bier-Freunde aus einer breiten Produktpalette wählen.