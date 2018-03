Wehr rückt zweimal zu Bränden aus

Anzeige

Weiterhin waren einige Feuerwehrmänner bei Fortbildungen und Lehrgängen: Der stellvertretende Abteilungskommandant bildete sich zum Gruppenführer weiter, Simon Kempf und Christian Hörner zum Truppführer, die Grundausbildung und Funkübung haben Lukas Schwenk, Luis Beck und Nickolai Freudenberger bestanden. Auch in diesem Jahr werden Übungen stattfinden und Lehrgänge besucht.

Die Nassiger Wehr engagierte sich 2017 auch im gesellschaftlichen Bereich: Anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Jugendfeuerwehr fand das Kreisjugendgauditurnier Ende Juni statt. 20 Jugendmannschaften waren angemeldet. Beim Bunten Abend zur Faschingszeit half die Wehr beim Auf- und Abbau. Außerdem stellten die Feuerwehrleute wie gewohnt den geschmückten Maibaum auf.

Beim Westernfest beteiligt

„Auch am Westernfest haben wir uns beteiligt: Das begann schon im Mai mit dem Fällen der Stämme, die für das Bauholz verwendet wurden, dem Sägen des Bauholzes, der Verkehrsbeschilderung und erstmals haben wir auch das Trassieren des Parkplatzes übernommen“, erinnerte Hörner. Zudem habe die Wehr die Brandwache übernommen.

Stadtbrandmeister Ludwig Lermann informierte darüber, dass die beantragte Tauchpumpe ist im Beschaffungsverfahren sei. Ortsvorsteher Volker Mohr, teilte mit, dass das Feuerwehrhaus in naher Zukunft an die geplante Nahwärmeversorgung an der neuen Wildbachhalle angeschlossen werden kann. Anschließend wurden folgende Mitglieder geehrt: für 70 Jahre: Kurt Rücker, Heinrich Hörner, Oswald Weimer, Gerhard Fertig; für 65 Jahre: Wilfried Kempf und für 50 Jahre: Frieder Kunkel und Ewald Dosch.

Emanuel Kuhn wurde als Jugendwart verabschiedet. Er war seit 2012 im Amt, unter seiner Verantwortung nahmen die Jugendlichen an zahlreichen Veranstaltungen teil, unter anderem wurde am Kreisgauditunier 2016 in Sonderriet der erste Platz belegt. Seine Nachfolger sind Simon Kempf und Jonathan Löffler.

Vor den Berichten informierte Hörner über das Fest „70 Jahre Feuerwehr Nassig“, das von 22. bis 24. Juni gefeiert wird. Unter anderem sind ein Beatabend mit Liveband „New Generation“, ein Public Viewing, Unterhaltungsmusik mit den Röttbacher Musikanten, Festkommerz mit Frühschoppen und eine Schauübung vorgesehen. ffw

