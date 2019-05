Wertheim.„Riesig ist die Welle.“ So begann Pfarrerin Carolin Knapps Impuls zum ökumenischen Friedensgebet. Dieses fand am Donnerstag nicht wie gewohnt auf dem Reinhardshof statt, sondern im Wertheimer Roxy-Kino. Grund für diesen ungewöhnlichen Ort war die Reihe „Friedensgespräch plus.“

Getreu der Jahreslosung „Suchet den Frieden und jaget ihm nach“ habe man neue Wege gesucht, so Knapp. „Beten und Handeln“ beziehungsweise „informiert beten“ nannte Schuldekanin Cornelia Wetterich das Konzept.

Dass das funktionierte, zeigte sich an den betroffenen Gesichtern und den angeregten Diskussionen, als die Teilnehmer aus dem Kinosaal strömten. Knapp hatte für diesen Abend den Film „Die Welle“ ausgesucht.

Darin will ein Lehrer zeigen, wie der Nationalsozialismus entstanden ist. Das Experiment gerät ihm außer Kontrolle, weil die Schüler in den Bann einfacher Antworten und des starken Gemeinschaftsgefühls gezogen werden, bis es zur Katastrophe kommt.

Zunächst zeigte Knapp im Impuls auf, wie Jesus sich in der Bibel mutig gegen die Masse stellt, etwa bei der Steinigung der Ehebrecherin. „Riesig ist die Welle, die die Braunen in Europa lostreten . . “, bezog sie die Thematik auf heute und sandte klare Worte gegen die rechten Bewegung, die sich derzeit in allen Teilen Europas breit machen. Jesus könne mit seiner Botschaft „Selig sind, die Frieden stiften“ ein Gegengewicht bilden.

„Ich muss das erstmal verarbeiten.“ Viele Besucher wollten nach dem Film nicht diskutieren, so schockiert und beeindruckt waren sie von dem furchtbaren Ausgang, den eine kleine Bewegung in einer Schule heraufbeschworen hatte.

Er habe sich gefragt, warum dieser Film ausgewählt worden sei, meinte ein Teilnehmer. Jetzt sei es ihm klar: „Wehret den Anfängen“. Man merke den Wunsch vieler nach klaren Anweisungen, Sicherheit und dem Gefühl, zu einer großen Gruppe zu gehören. „Es gibt da draußen viele verlorene Seelen“, so Wetterich. „Wir müssen uns immer wieder bewusst machen, welchen Einfluss wir auf die Jugendlichen haben, mit denen wir arbeiten. Wir dürfen nicht mit ihnen spielen“, zog Knapp ihr persönliches Fazit.

Sehr positiv sahen alle Beteiligten das neue Format, das Friedensgebet zu ergänzen. Eines wurde schon mit einem Vortrag gekoppelt. Nächster Termin mit einem Vertreter von Pax Christi ist am 27. Juni. Auch das Friedensfest im Kirchenzentrum auf dem Wartberg am 13. Juli ist in die Reihe eingebunden.

„Wir hatten heute mehr Resonanz als sonst beim Friedensgebet. Und es kamen auch andere Leute als normal“, freute sich Knapp. „Und für ältere Leute, die das sonst nicht so machen, war es die Möglichkeit, mal wieder ins Kino zu gehen und zu sehen, welche tollen Filme es gibt“, ergänzte Wetterich. nad

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.05.2019