Weihnachtsmarkt im Kreuzgang

Bronnbach.Traditionell am zweiten Adventswochenende präsentiert sich der Bronnbacher Weihnachtsmarkt. In der einzigartigen Atmosphäre des kerzenbeleuchteten Kreuzgangs und entlang der festlich geschmückten Außenfassade des Klosters findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, 8., und Sonntag, 9. Dezember, statt.

Der Markt beginnt am Samstag um 14 Uhr mit der musikalisch umrahmten Eröffnung am Christbaum inmitten des Kreuzgangs. Am Sonntag wird um 10.30 Uhr die Heilige Messe gefeiert. Im Anschluss öffnen sich die Türen für die Marktbesucher. An beiden Tagen findet ein abwechslungsreiches Programm sowie Konzerte in der Klosterkirche statt.

Im gotischen Kreuzgang stellen Handwerker, Hobbykünstler, Glasbläser und viele mehr ihre Produkte aus. In stimmungsvoll geschmückten Buden werden Glühwein, Punsch sowie kleine Speisen und Delikatessen angeboten. An beiden Tagen können sich die Gäste im Bernhardsaal bei Kaffee und Kuchen aufwärmen. Der Klosterladen und die Vinothek sind für Einkäufe und Verkostungen geöffnet. Die Museumsbrennerei des Heimatvereins Reicholzheim kann ebenfalls besichtigt werden.

Am Samstag, 8. Dezember, ist der Weihnachtsmarkt von 14 bis 19 Uhr, am Sonntag von 11.30 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anreise mit der Bahn ist möglich. Veranstalter des Weihnachtsmarktes ist der Eigenbetrieb Kloster Bronnbach mit den Patres der Missionare von der Heiligen Familie, unterstützt durch den Heimatverein Reicholzheim. lra

