Weihnachtsschmuck in den Farben der Stadt

Wertheim.1001 Weihnachtskugeln ließ das Glasmuseum Wertheim exklusiv für Wertheim herstellen. Feierlich strahlen sie, angelehnt an die Wertheimer Stadtfarben, in Blau und in Gold.

Das digitalisierte Burgmotiv mit Wertheim-Schriftzug, in Weiß, hat der aus Kreuzwertheim stammende Uwe Fahmüller entworfen. Der zusätzliche weiße Glasglimmer lässt die Wertheimer Kugeln glitzern, wie in frischen Schnee getaucht.

Mundgeblasen sind sie nicht, sondern maschinell hergestellt von der für ihren gläsernen Christbaumschmuck bekannten Krebs Glas Lauscha GmbH im Thüringer Wald.

Spannende Geschichte

Wie kam es zu dieser Technologie, Christbaumkugeln maschinell herzustellen? Das Beispiel der ehemals aus Thüringen stammenden und seit 1950 in Wertheim ansässigen Glastextilfaser-Firma Schuller, heute JohnsManville, erklärt diese spannende Geschichte, wie sich Industrie entwickelt. „Die Firma Schuller stieg 1946 bis 1950 – nach Coburg umgezogen – auf die Christbaumschmuck-Herstellung um, da Glasfaser-Produkte nicht mehr gefragt waren“, berichtet Wolfgang Schuller in einem im Glasmuseum Wertheim zu hörenden Interview mit der Museumsmitarbeiterin Sigrid Keller. Die Glasfaserprodukte wurden während des Krieges zur Isolierung der Leitungen in U-Booten gebraucht.

Aus „Stückchen“ geblasen

Die Maschinen zur Herstellung der 1,50 Meter langen Glasröhren für die Glasfaserproduktion waren vorhanden und wurden für den Christbaumschmuck weiterverwendet. Die Glasbläser fertigten daraus die „Stückchen“, heute „Spitzen“ genannt, aus denen sie dann die Glaskugeln bliesen.

Der große Bedarf an den Christbaumkugeln, unter anderem ein Großauftrag der 1889 gegründeten amerikanischen Kaufhaus-Kette Woolworth, konnte in Handarbeit nicht mehr bewältigt werden. Da besann sich Werner Schuller (Vater von Wolfgang Schuller) auf die Maschinen zur Ampullen-Herstellung. Ampullen ähneln der notwendigen „Stückchen“ für die zu produzierenden Kugeln. Die Maschinen wurden angepasst und um einen Luftzufuhrmechanismus erweitert. Jetzt konnten auch Großaufträge und unzählige Formenwünsche für die gläsernen Christbaumkugeln erfüllt werden. Die Glasbläser betreuten die neuen Maschinen. gmw

