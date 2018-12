Weihnachtssingen in der Dialysepraxis

Wertheim.Um die Herzen der Patienten zu erfreuen, besuchten die Kinder des Waldkindergartens Wertheim die Dialysepraxen in Wertheim sowie in Tauberbischofsheim. In Weihnachtskostümen gaben sie ihre Liedchen und Verse in allen Zimmern zum Besten. Diese Abwechslung kam gut bei den Patienten an. Schon seit zehn Jahren besteht das Besuchsritual zu Weihnachten und Fasching und so mancher Patient ist den Kindern altbekannt. In den Praxen durften die Kinder zusätzlich einen Tannenbaum mit selbst gebastelten Sternen und Anhängern schmücken. Darauf waren die Kinder stolz. Bild: Waldkindergarten

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.12.2018