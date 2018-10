Wein trifft Schokolade

Dertingen.Schokolade und Wein – wer denkt, das passt nicht zusammen, kann seinen Gaumen fragen. Der sieht das anders. Der Fanfarenzug Fränkische Herolde veranstaltet bei der Kerwa vom 1. bis 4. November den Gästen eine ganz spezielle Weinprobe: Schokolade und Wein. In Zusammenarbeit mit Art of Chocolate hat sich das Team auf eine kulinarische Reise zu Weinbergen und Kakaoplantagen begeben, haben Dertinger Weine mit den edelsten Pralinen kombiniert.

Durch die Weinprobe führt nicht wie gewohnt ein Probenvorsteller. Die Weine und Schokoladen werden von verschiedenen aktiven Mitgliedern des Vereins vorgestellt. Die Weinprobe findet am Samstag, 3. November, um 19.30 Uhr in der Mandelberghalle statt.

Es gibt einen Kartenvorverkauf, der am Montag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Winzerhof Baumann, Dorfgrabenweg 4, Dertingen stattfindet. Die Weinprobe ist eingebettet in ein dreitägiges Kerwa-Programm. Am Donnerstag, 1. November, findet der Leberwurstdonnerstag mit „Göügerstanz“ statt. Am Sonntag graben die Kerwabuawa und -mädle nach dem Mittagessen die Kerwa aus, lesen im Anschluss den Kerwazäidl vor und laden in die Mandelberghalle ein. fh

