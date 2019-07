Main-Tauber-Kreis.Eine schmackhafte Kombination des „Lieblichen Taubertals“ kann am Samstag, 21. September, entdeckt werden. Die Taubertäler Weinkönigin Michaela I. und Grünkernkönigin Annika I. präsentieren Weine und leckere Spezialitäten aus dem Powerkorn.

Die Veranstaltung „Wein und Grünkern“ findet auf dem Winzerhof Wille in Dittwar statt und wird vom Tourismusverband unterstützt. Beginn ist um 18 Uhr. Nach einem Begrüßungssekt wird zu einer Vierer-Weinprobe ein Grünkern-Menü kredenzt. Für Unterhaltung sorgt die Uissigheimer Mundart-Liedermacherin Ulrike Walter.

„Mit dem Grünkern besitzen wir im bundesweiten Vergleich ein weiteres Alleinstellungsmerkmal“, sagt Jochen Müssig, Geschäftsführer des Tourismusverbands. Grünkern ist eine willkommene Abwechslung in Zeiten, in denen die Menschen zusehends auf regionale Produkte und eine gesunde Ernährung achten. Beim Tourismusverband gibt es eine eigens gestaltete Broschüre, ergänzend gibt es einen Flyer zum Grünkernradweg.

Ein wichtiger Bestandteil der Kulinarik im Taubertal ist der Wein, welcher im Taubertal durch das Zusammentreffen der drei Weinanbaugebiete Franken, Württemberg und Baden ein vielseitiges Erlebnis bietet. Nicht zuletzt sind die Bocksbeutelflasche und die Rebsorte Tauberschwarz besondere Merkmale des Weinlands Taubertal. Beim Tourismusverband werden ebenfalls Flyer und Prospekte zum Thema „Wein“ angeboten.

Eintrittskarten sowie den Flyer zur Veranstaltung „Wein und Grünkern“ am 21. September gibt es beim Winzerhof Wille in Dittwar, in der Schwarzenmühle in Schweigern sowie beim Tourismusverband, Gartenstraße 1, 97941 Tauberbischofsheim, Telefon 09341/82-5805 und -5806, E-Mail touristik@liebliches-taubertal.de, Internet www.liebliches-taubertal.de“. tlt

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019