Weinbergfest im „First“

Anzeige

Reicholzheim.Inmitten der grünen und blühenden Landschaft veranstaltet das Weingut Schlör am Eingang zur Weinlage „Reicholzheimer First“ am Sonntag, 13. Mai , ab 11 Uhr zum wiederholten Male ein Weinbergfest mit dem Titel „Fest im First“.

Mit dabei sind die Jäger aus Reicholzheim, die im „First“ ihr Jagdrevier betreuen. Sie bieten Wild- und Grillspezialitäten aus ihrer Jagd an sowie ein warmes Wildgericht zum Mittagessen. Dabei ist auch der Biohof Joas aus Dörlesberg. Daniel Joas bietet eine gute Auswahl an Brie und Camembert Käse, aus selbst erzeugter biologischer Kuhmilch, an.

Parkmöglichkeiten sind in Reicholzheim oder direkt am Weinberg. Der Weg zum Fest ist ausgeschildert. Selbst bei ungünstigen Wetterverhältnissen sind zahlreiche überdachte Sitzplätze vorhanden. pm