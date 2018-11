Weingut Schlör ganz oben

Bestnoten gibt es in den deutschen Weinführern für Winzer aus der Region. Besonders gut abgeschnitten hat das Weingut Schlör.

Reicholzheim. Die von den Weinliebhabern und Weinkennern mit Spannung erwarteten Weinführer „Gault & Millau“, „Eichelmann“ und „Vinum“ sind auf dem Markt und zeigen, dass auch im Taubertal Weinbaubetriebe mit großem Potenzial beheimatet sind.

Besonders im VDP-Weingut Schlör in Reicholzheim hat sich das Warten gelohnt und die Freude ist groß, denn der Betrieb von Konrad und Monika Schlör wird wieder mit besten Bewertungen bedacht. Vier von fünf Trauben gibt es im „Gault & Millau“, vier von fünf Sternen im „Eichelmann“ und 3,5 von fünf Sternen im „Vinum“-Weinguide. Dazu kommt noch der dritte Platz beim Meininger Rotweinpreis für den 2015er Schwarzriesling „R“ Fyerst 1476 in der Kategorie „Heimische Sorten“. Mit 96 von 100 möglichen Punkten bekam dieser Wein die höchste Bewertung, die je ein Schwarzriesling erhielt. Damit ist das Weingut der absolute Spitzenbetrieb in der Region, zählt zu den Top 15 im Anbaugebiet Baden und rangiert unter den Top 100-Betrieben auf einem Logenplatz in der deutschen Weinszene. Die kontinuierliche Spitzenleistung der Schlörs wird unterstrichen durch den ersten Platz beim „Vinum“-Rotweinpreis 2017 und der Auszeichnung als „Weingut des Jahres mit der besten Rotweinkollektion“ im „Eichelmann“ 2016.

Die Bewertungen in den Weinguides 2019 sind deshalb von besonderer Bedeutung, weil sie die Leistungen der besten 1000 Weingüter und Genossenschaften in allen deutschen Weinanbaugebieten messen und in Kategorien einordnen. So wird die Gesamtleistung eines Betriebs bewertet, wobei maximal zwölf Weine zur Prämierung eingeschickt werden sollen.

In jedem Testerteam sitzen zwischen zehn und 20 Personen, die alle ein sehr großes Weinwissen besitzen und zum Teil schon über Jahrzehnte in der Weinbranche tätig sind. Hohe Qualität ist allerdings nur erreichbar bei starker Ertragsreduzierung und perfekter Pflege der Rebenanlagen. Für Winzermeister Konrad Schlör gehört dazu auch die Handlese.

Hier eine Auflistung weiterer Weinbaubetriebe aus der Region, die in den drei Weinführermagazinen genannt werden: Das Weingut Hofmann aus Röttingen bekommt im „Gault & Millau“ 3,5 Trauben und im „Eichelmann“ 3,5 Sterne. Das Weingut „Alte Grafschaft“ (Kreuzwertheim) wird vom „Gault & Millau“ mit 2,5 Trauben, im „Eichelmann“ mit drei Sternen und im „Vinum“-Weinmagazin mit zwei Sternen bedacht. Zwei Trauben im „Gault & Millau“ bekommen die Becksteiner Winzer. Das Weingut Benz aus Beckstein erhält 1,5 Trauben im „Gault & Millau“ und der „Eichelmann“ vergibt an das Weingut Oesterlein in Dertingen 1,5 Sterne und an das Weingut Englert in Kembach sowie an den Winzerhof Strebel in Beckstein je einen Stern. Im württembergischen Teil des Taubertals gibt es keinen Weinbaubetrieb, der in einem der drei Weinführer aufgeführt wird.

