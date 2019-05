Weingut Schlör organisiert erneut „Fest im First“

Reicholzheim.Inmitten der grünen und blühenden Landschaft veranstaltet das Weingut Schlör am Eingang zur Weinlage „Reicholzheimer First“ am Sonntag, 12. Mai, zum wiederholten Male ein Weinbergfest mit dem Titel „Fest im First“.

Mit dabei sind auch wieder die Jäger aus Reicholzheim, die auch im „First“ ihr Jagdrevier betreuen. Sie bieten Wild- und Grillspezialitäten aus ihrer Jagd an, sowie ein warmes Wildgericht zum Mittagessen.

Bio-Produkte

Da in den Weinbergen des Weingut Schlör ökologisches Arbeiten im Vordergrund steht, ist es auch selbstverständlich, dass nur Mehrweggeschirr ausgegeben wird.

Dabei ist auch der Biohof Joas aus Dörlesberg. Daniel Joas bietet eine gute Auswahl an Käse aus selbst erzeugter biologischer Kuhmilch an.

Blick aufs Taubertal

Urlaubsstimmung kommt auf, wenn man am Weinberghäuschen der Schlörs sitzt und über das Taubertal zu den satt grünen Wäldern den Odenwald und den Spessart blickt. Selbst bei ungünstigen Wetterverhältnissen sind zahlreiche überdachte Sitzplätze vorhanden.

Das Weinfest im Reicholzheimer First beginnt am Sonntag, 12. Mai, um 11 Uhr. Parkmöglichkeiten sind in Reicholzheim oder direkt am Weinberg. Der Weg ist zum Fest ausgeschildert.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 09.05.2019