Weinprobe und heitere Unterhaltung

Sonderriet.Nach alter Tradition wurde an zwei Tagen in Sonderriet die Kerwe gefeiert.

Bereits am Samstag hatte der TSV Sonderriet zu einer Weinprobe eingeladen. Stolze 114 Weinfreunde waren gekommen, um sich vom Winzer Egon Schäfer aus Lindelbach durch Sorten und Lagen der Region führen zu lassen.

Freilich stand neben dem Wein auch die heitere Unterhaltung im Mittelpunkt des Abends. Hier glänzte die quirlige Frohnatur aus Lindelbach mit viel Witz und lockeren Sprüchen.

Ein Alleinunterhalter begleitete die Weinprobe mit Live-Musik.

Der Sonntag begann in der Mehrzweckhalle mit einem Mittagessen. Vollbesetzt war der Saal, als die Kerwegesellschaft einzog und das Publikum in der Kerwepredigt erfuhr, was für „Posse“ denn in Sonderriet in den vergangen Monaten getrieben worden sind.

Zum anschließenden Hammeltanz spielte „Rumpelstilzchen“ auf. Acht Paare nahmen an dem überlieferten Spektakel teil. Zur Musik schwenkten sie dann das Tanzbein bis ein Signal das Ende kündete. Gemütlich klang dann der Nachmittag bei Kaffee und Kuchen in der Mehrzweckhalle aus.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.10.2018