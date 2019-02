Weinprobe und Wirtshaussingen

Kembach.Die siebte Mitgliederversammlung des Vereins „Ein langer Weg“ findet am Samstag, 30. März, um 18 Uhr in der Kembachtalhalle in Kembach statt. Auf der Tagesordnung stehen die üblichen Berichte. Im Anschluss veranstaltet der Verein eine Weinprobe mit einem traditionellen Wirtshaussingen.

Die Weinprobe beginnt um 19 Uhr in der Kembachtalhalle und wird von Alexander Ley von der GWF moderiert. Für die musikalische Umrahmung sorgt Werner Zeh mit seinem Akkordeon. Karten gibt es vom 25. Februar bis 25. März im Vorverkauf bei den Filialen der Volksbank Main-Tauberin Dertingen und Urphar sowie bei den Ortsverwaltungen in Kembach und Dietenhan. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Es besteht freie Platzwahl.

